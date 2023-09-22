Liseli gençler okul yolunda can verdi

Alaşehir'de dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında 2 lise öğrencisi feci şekilde yaşamını yitirdi. Kerem Faruk Türkmen (17) yönetimindeki 45 TA 2664 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Sarıkız Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşlarına çarptı.

ANNE-BABALARI KAHROLDU

Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen gençler, kafalarını sert zemine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada sürücü olan 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen ile motosiklette yolcu olarak bulunan 10. sınıf öğrencisi İlker Cura'nın (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİSİ DE KASK TAKMAMIŞ

Çocuklarının ölüm haberini alan aileleri ise olay yerinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden Kerem Faruk Türkmen'in Bahadır Mahallesi'nde, İlker Cura'nın da Narlıdere Mahallesi'nde oturduğu kaydedildi. İki gencin, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi oldukları ve sabah okula gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan her iki gencin de kask takmadıkları ileri sürüldü. İlker Cura, Alaşehir Narlıdere Mezarlığı'nda, Kerem Faruk Türkmen ise Bahadır Mahallesi Mezarlığı'nda öğlen kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.