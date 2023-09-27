Motosiklette epilepsi nöbeti geçiren genç otomobilin altında kaldı

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Derbent Mahallesi'nden Turgutlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan babası Veli K.'nın kullandığı 45 ACY 943 plakalı motosikletle Turgutlu'ya gelmekte olan 22 yaşındaki Yaşar K., iddiaya göre geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle motosikletten düştü. Yaşar K. aynı istikamette ilerleyen ve plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Yaşar K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar K.'ya çarpan aracın tespiti için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.