Kedi ve köpeğin inanılmaz dostluğu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Aşık ailesinin hayatı geçtiğimiz yıl evlerinin bahçesine gelen bir köpekle değişti. Aile tarafından 'Fındık' adı verilen 3 yaşındaki köpek yaklaşık 5 ay önce üç yavru dünyaya getirdi. Anne sütünü bırakan yavrulardan iki tanesi başka ailelere sahiplendirilirken, Fındık ve tek yavrusu 'Bulut' kalmaya devam etti. Bir gün yavru kediyle gelen Fındık, o yavruyu da beslemeye başladı.

ÖZEL BAĞ KURDU

Aşık ailesi köpekleri Fındık'ın getirdiği kedi yavrusunu da severek büyüttüklerini söyledi. Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin Aşık, "Bu duygusal hikaye, hayvanların insanlar için nasıl özel bağlar oluşturabileceğini gösteriyor. Atalarımız 'Kedi köpek gibi dalaşıyorlar' demişler ancak bu kedi ve köpek adeta bu atasözünü çürütürcesine bizlere ders veriyor" dedi.

Oğluna da bir arkadaş olan Fındık'ı nasıl sahiplendiklerini anlatan Yasemin Aşık şunları söyledi: "Bir gün bahçeye bir köpek yavrusu geldi. Onu besledik ve bakmaya başladık. Oğlum Mehmet Sefa ile bize bir arkadaş oldu, adını Fındık koyduk. 3 yavrusundan ikisini sahiplendirdik sadece Bulut kaldı. Bir sabah Fındık, ağzında bir kedi yavrusuyla geldi. Sonra yavruyu yalamaya başladı ve kendi yavrusuyla beraber emzirdi."

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Mehmet Sefa Aşık ise, "Bir köpeğim vardı, yavrularını ailelere sahiplendirmiştik, şimdi yeni bir arkadaşımız geldi. Adını 'Gece' koydum. Şimdi Bulut ile Gece her gün oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.