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Haberler Manisa Alışveriş merkezinin çatısında intihara kalkışan şizofren hastası genci polis ikna etti

Alışveriş merkezinin çatısında intihara kalkışan şizofren hastası genci polis ikna etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürülen şizofren hastası genç alış veriş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen polisin ikna çabasıyla çatıdan indirilen genç emniyete götürüldü.

İHA
Alışveriş merkezinin çatısında intihara kalkışan şizofren hastası genci polis ikna etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Ergenekon Mahallesi'nde bulunan bir alış veriş merkezinde meydana geldi. Tedavi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülen ve ardından Demirci'ye dönmek üzere yola çıkan N.Ç., aracı durdurarak kaçtı. E-96 karayolu üzerinde bulunan bir alış veriş merkezinin çatısına çıkan N.Ç.'yi gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önce çatıdan merdivenlere indirilen şizofren hastası genç, ardından da polislerin ikna çabaları sonucu polis aracına bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve gencin hastaneye yatırılması için girişimde bulunulacağı öğrenildi.

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