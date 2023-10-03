Geriye hurdaya dönmüş tekneler kaldı

Manisa'da doğal ve beşeri nedenlerle kuruyan Marmara Gölü'nden geriye tabelalar ve hurdaya dönmüş balıkçı tekneleri kaldı. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yaparken geçen yıl beşeri ve doğal nedenlerle tamamen kuruyan göl alanının 35 bin dekarlık bölümü, tarıma açıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüket Tirtom, "Gölün kuruması, hem biyoçeşitliliği hem de göl kıyısındaki sosyoekonomik hayatı olumsuz etkilemiştir" dedi. Alüvyal set gölüyken Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945 yılında setlerle rezervuar alanına dönüştürülen Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki göl, zamanla 320 milyon metreküp su kapasitesine ulaştı.