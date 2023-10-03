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Haberler Manisa Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyordu! Marmara Gölü tamamen kurudu

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyordu! Marmara Gölü tamamen kurudu

Manisa'da bulunan ve yüzlerce kuş türünü barındıran Marmara Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan göl alanının 35 bin dekarlık bölümü organik buğday ve ayçiçeği üretimi için TİGEM'e tahsis edildi. Bölgenin eski halini hatırlatan sadece birkaç balıkçı teknesi kaldı.

AA
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyordu! Marmara Gölü tamamen kurudu

Pek çok kuş türüne ev sahipliği yaparken geçen yıl beşeri ve doğal nedenlerle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nün bir kısmı tarıma açıldı.

Dolu olduğu dönemlerde yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren gölde su seviyesi, kuraklığın ve kaçak sulamaların etkisiyle her geçen yıl azaldı.

Geçen yıl imzalanan işbirliği protokolü sonucunda göl arazisinin 35 bin dekarlık bölümü, organik buğday ve ayçiçeği üretimi için TİGEM'e tahsis edildi.

Bölgenin eski halini hatırlatan sadece birkaç balıkçı teknesi ve tabelalar kaldı.

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