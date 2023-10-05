Rüzgar’ın acısını Gece dindirecek

6 Şubat'ta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşadıkları depremde, evleriyle birlikte çok sevdikleri köpekleri Rüzgar'ı da kaybeden Yılmaz-Sultan İşler çifti, uzun süre aradıkları köpeklerini bulamayınca barınma imkanlarının da kısıtlı olması nedeniyle Manisa'daki akrabalarının yanına geldi.

MANİSA'YA YERLEŞTİLER

Yakınlarının desteği ile konteyner eve kavuşan İşler ailesi, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşamaya başladı. Depremde kaybettikleri köpeklerini çok özleyen hayvansever ailenin durumunu öğrenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, aileye "Gece" isimli Belçika kurdu köpeği sahiplendirdi.

Kaybettikleri köpeklerinin tesellisini Gece'de bulan aile depremin yaralarını da sarma imkanı buldu. Malatyasporlu eski futbolcu ve antrenör olan depremzede Yılmaz İşler, depremin yarattığı yıkımı yavaş yavaş silmeye çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz İşler, "Depremde köpeğimizi kaybetmiştik. Bizim için çok kötü bir olaydı, yıllarca birlikte yaşadık, çocuğumuz gibi görüyorduk. Ancak deprem bizi ayırdı. Çok güzel bir köpekti. Küçüklüğünden beri de bizdeydi, kendi oğlumuz gibi seviyorduk. Ama şimdi yeni köpeğimiz Gece ile teselli buluyoruz. Bize hiçbir yabancılık çekmedi. Herhalde daha önce sahiplendiğimiz köpeğimizin kokusunu alıyor. Bize dost oldu. Şu anda o da bizi biz de onu çok sevdik" diye konuştu.

50 KÖPEK SAHIPLENDİRİLDİ

DEPREMZEDE aileye eğitimli köpeği sahiplendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce ise, "Can Dostum' projesini başlatarak köpeklerimizi sahiplendirmeye devam ediyoruz. Bu projede eğitmiş olduğumuz köpekleri talebe bağlı olarak bizden arzu eden vatandaşlarımıza eğitimli bir şekilde teslim ediyoruz. Bu yılın başından itibaren 50'ye yakın eğitimli köpeğimiz gerek çiftçilerimize, vatandaşlarımıza gerekse de askeriyeye ve diğer kamu kurumlarına sahiplendirildi" dedi.