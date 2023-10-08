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Manisa'da feci kaza! Anne-baba ve çocukları yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Manisa’da feci kaza! Anne-baba ve çocukları yaralandı

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeki Abdullah Acar yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Nurcan Acar (39) çocukları Merve Acar (9) ve Medine Acar (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir-Ankara D-300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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