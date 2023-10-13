Örümcek operasyonla çıkarıldı

Manisa'da ses şikayetiyle hastaneye başvuran Fatma Arık'ın (72) kulağında örümcek tespit edildi. Canlı olduğu belirlenen örümcek, operasyon ile çıkartıldı. Kulak- Burun ve Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz, "Hastanın kulağını kamera ile muayene ettiğimde, içeride canlı bir örümcek olduğunu görünce çok şaşırdım. Daha önce benzer vakalarla karşılaşsak bile ilk kez kulak içerisinde canlı bir örümcek tespit ettik" açıklamasında bulundu.

SÜREKLİ HIŞIRTI GELİYORDU

Kulağından gelen sesin canlı bir örümceğe ait olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirten Fatma Arık, "Sürekli kulağımdan hışırtı geliyordu. Delirecektim meğer örümcekmiş. Operasyonun ardından kulağımdaki sesten kurtuldum" dedi.