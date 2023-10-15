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Haberler Manisa “Manisa’da acilen yeni imar planlarına geçilmeli”

Manisa’da acilen yeni imar planlarına geçilmeli”

CÜNEYT HASÇELİK
“Manisa’da acilen yeni imar planlarına geçilmeli”
MANİSA Genç İş Adamları Derneği'nin (MAGİAD) Kent Buluşmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasilerin oy kaybeder korkusuyla imar planlarını hayata geçirmekten uzak durduğunu kaydetti. Manisa'nın hızlı ve çabuk büyüdüğünü, Spil Dağı ile Gediz Nehri arasına sıkıştığını vurgulayan Ergün, yeni imar planlarının artık hayata geçme zamanının geldiğini kaydetti. Manisa'da 34 yıldır imar planının hayata geçmemesi nedeniyle sıkıntıların, problemlerin yaşandığını açıklayan Ergün, kentin artan nüfusuna cevap verebilmek için 5 yıl içinde 15-20 bin konutun acil yapılması gerektiğinin ifade etti.
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