Asırlık lezzetler: Ekşi maya

Kula'nın birbirinden değerli yöresel lezzetlerinden bir tanesi olan Kula Leblebisi, geçmişi bir asra dayanan özüyle Türkiye'de her geçen gün bilinirliği artıyor. Son yıllarda üreticilerin yakaladığı kaliteyle 16 farklı çeşide ulaşan Kula Leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile markalaşma sürecini tamamlayarak 2019 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Türkiye'de leblebi denince akla ilk gelen yer olan Çorum'dan sonra Türkiye'de ikinci tescilli leblebi olan Kulalı leblebi üreticileri, coğrafi işaret alınmasıyla ayrı bir sevinç yaşadı. Tuzlu, acılı, karanfilli, çikolatalı, ballı, portakallı gibi 16 farklı çeşit üreten Kulalı leblebi üreticileri, Türkiye'nin leblebi yatağı olarak bilinen Çorum'a yıllardan beri ham madde ihraç ettiklerini, fakat Çorumlu leblebi üreticilerinin Kula'dan önce harekete geçerek üne kavuştuklarını söyledi. Yunanistan, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve AB ülkelerine başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kula leblebisine, coğrafi işaret belgesi alınmasından sonra talep de arttı.

GÜNDE 15 BİN EKMEK

KENDİNE özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle Türkiye'deki ekşi mayalı ev ekmekleri arasında öne çıkan 'Kula ekmeği', rağbet görüyor. Salihli Ticaret Odası'nın girişimleriyle 2019 yılında coğrafi işaret alınan Kula leblebisinin ardından 'Kula Ekmeği' için de tescilinin yapılması amacıyla çalışmalara başlandı. Günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretiminin yapıldığı kentten İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok büyük kente kargo yoluyla ya da şehirlerarası otobüsler kullanılarak ürün taze olarak gönderiliyor. Türkiye genelinde artan talebe yetişilemezken, 1.5 kilo ağırlığındaki lezzet, eşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılıyor. Kendine has doğal ve yöresel kıvamı ile öne çıkan bu asırlık lezzet, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilip 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor.