Doğal plato Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı

Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a renklerini veren Kula Volkanları, Kula Peri Bacaları, Kurşunlu Kaplıcaları, Bintepeler ve Adala Kanyonu gibi tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran, Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın 66, dünyanın ise 99. Jeopark'ı olma özelliğine sahip Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Antik dönem tarihçisi Strabon'un "Geographika" adlı kitabında "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak bahsettiği bölge volkanik tepeleri, kızgın lavların akarak oluşturduğu bazalt kaya denizleri ve Gediz Nehri ile birleştiği yerlerde oluşan su uçtu şelalesi, peri bacaları ve eşsiz Adala Kanyonu ile geçtiğimiz yıl 250 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırladı.

UNESCO'YA EV SAHİBİ

2013 yılında UNESCO Global Jeoparklar listesine giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan ve Türkiye'nin ilk jeoparkı olan UNESCO Kula- Salihli Global Jeoparkı adeta açık hava müzesinin andıran 2 bin 320 kilometrekarelik alana sahip. Türkiye'nin en genç ve en yaşlı volkanlarının bir arada bulunduğu saha 5-8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak olan UNESCO Avrupa Jeoparklar Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak.

DOĞAL BİR PLATO

Kula, diğer tarihi ve turistik yapılarıyla yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Jeopark sahası içerisinde bulunan Divlit Yanardağı, Peribacaları ve onlarca tarihi yapı dizi ve filmlere doğal plato olurken, ilçenin genç çiftlerine de ilham oluyor. Özel günlerini ölümsüzleştirmek için tarihi ve turistik yapıları tercih eden genç çiftler, hayatlarını birleştirdiği özel günlerini Kula'nın doğal güzellikleri ile birleştirip ölümsüzleştiriyor.