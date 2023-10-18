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Haberler Manisa Engelli Hediye’ye en güzel hediye verildi

Engelli Hediye’ye en güzel hediye verildi

Manisa’da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen evde bakım hastasına Manisa Şehir Hastanesi personeli tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Hayatı küçük penceresinden izleyen engelli Hediye Seven’e gelen sürpriz hayatını renklendirdi.

NERMİN UÇTU
Engelli Hediye’ye en güzel hediye verildi

Manisa'da yaşayan doğuştan engelli Hediye Seven'in, Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi tarafından, 2016 yılından bu yana periyodik takibi yapılıyor. Engeli sebebiyle evinden dışarı çıkamayan ve hayatı evindeki küçük penceresinden seyreden Hediye Seven'in daha önce hiç doğum günü kutlamadığını öğrenen Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi ekibi hemen hazırlıklara başladı.

TEKERLEKLİ SANDALYE

Hediye Seven'in hayatı, gelen sürprizle renklendi. Seven için sağlık birimleri tarafından pasta kesilerek hediyesi verildi. Engelli genç kıza tekerlekli sandalye hediye edildi. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Seven, daha önce böyle bir duygu yaşamadığını söyledi.

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