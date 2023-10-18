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Haberler Manisa Yıkmak istediği duvar sonu oldu!

Yıkmak istediği duvar sonu oldu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi yıkmak istediği bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Yıkmak istediği duvar sonu oldu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yıkmaya çalıştığı bahçe duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçede çiftçilik yapan K.T. (58), Esentepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yer alan 2 metre yüksekliğindeki duvarı kazmayla yıkmak istedi.

K.T. bu sırada çöken duvarın molozları altında kaldı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından çıkartılan K.T'nin öldüğü anlaşıldı. K.T'nin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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