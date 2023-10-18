Yunusemre Belediyesi, bir kompleks projesini daha tamamlıyor. İçerisinde belediye hizmet binası, gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikâh salonu, ticaret merkezi, saat kulesi ve meydanın bulunduğu proje tüm hızıyla devam ederken; belediye hizmet binası tamamlandı. Yunusemre Belediyesi, kendi binasında vatandaşına hizmet vermeye başladı. Vizyon projeleriyle fark yaratan Yunusemre Belediyesi, bir dev projesini daha tamamlama aşamasına geldi.

BİR PRESTİJ PROJE DAHA

Yüzüncü Yıla Yüz Proje kapsamında Saruhanbey Camii ve Meydan Restoran Kafe ile belediye hizmet binasının tamamlandığı proje içerisinde gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikâh salonu, Mavi Çarşı (ticaret merkezi), saat kulesi ve meydan yer alıyor. Belediye hizmetleri, bir süre boyunca Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasında yürütülmüştü. Hizmet binasının tamamlanmasıyla Yunusemre Belediyesi, kendi binasına taşındı. Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No: 157 adresinde hizmet verecek Yunusemre Belediyesi'nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bir prestij projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüzüncü Yıla Yüz Proje kapsamında hayata geçirdiğimiz kompleks projemizde bildiğiniz gibi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olan Saruhanbey Camii'ni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açtık. Yine proje içerisinde yer alan kent meydanı, yer altı otoparkı, gençlik merkezinin yapımı devam ederken; belediye hizmet binamızı tamamlayarak taşındık. Çevre ve meydan düzenlememiz devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planladığımız projemiz kentimize hayırlı olsun" dedi.