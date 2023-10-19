Yıkmak istediği duvar hayatına mal oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde bulunan duvarı yıkmak isterken, duvarın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Tutak (58) evinin bahçesinde bulunan 2 metre yüksekliğindeki duvarı yıkmak için çalışmaya başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yıkım çalışması yapılan duvar bir anda Kamil Tutak'ın üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Tutak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşananları anlatan Kamil Tutak'ın eşi Fatma Tutak, "Evin bahçesindeki duvarı yıkmak için çalışıyordu. Ben bir ara bahçeye çıktım, çalışıyordu. Bir süre sonra ben içeriye girdim. Arkamdan bir gürültü geldi. Dışarıya çıktığımda duvar çökmüştü. Hemen polise haber verdim" dedi. Olay yerinde hayatını kaybeden Tutak'ın cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.