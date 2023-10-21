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Haberler Manisa Kıbrıs Gazisi 48 yıl sonra madalyasına kavuştu

Kıbrıs Gazisi 48 yıl sonra madalyasına kavuştu

CÜNEYT HASÇELİK
Kıbrıs Gazisi 48 yıl sonra madalyasına kavuştu
Manisa'da 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtına katılarak Gazilik unvanı alan Feyzi Soydeniz, madalyasına kavuştu. Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz öncülüğünde madalyasına kavuşan Kıbrıs Gazisi Feyzi Soydeniz çok mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, "Mahallem sakinlerinden 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtına katılarak gazi unvanı alan Feyzi Soydeniz'i yıllar sonra madalyasına kavuşturduk. Üstelik Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen bu güzel günlerde; gazimizin evine kadar gelip madalyasını takan, Feyzi abimize, ailesine ve bizlere bu sevinci yaşatan, rozetlerini takma onurunu bana bağışlayan Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Aydın, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Daşdelen, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Ve Gazi Biriminden Zeynep Hanım Ve Mevlüt Beye sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
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