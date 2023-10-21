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Haberler Manisa Manisa’da binaların depreme dayanıklılığı inceleniyor

Manisa’da binaların depreme dayanıklılığı inceleniyor

NERMİN UÇTU
Manisa’da binaların depreme dayanıklılığı inceleniyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen, Manisa genelindeki 600 bin binanın risk değerlendirme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirildi. Prof. Dr. Ali Demir, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaklaşık 13 bin bina ve 100 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesinin yapıldığını ve şu ana kadar Yunusemre'de bulunan 40 bin bağımsız bölümün risk değerlendirmesinin tamamlandığını dile getirdi. Toplantıda Yunusemre ilçesinde çalışmalar tamamlandıktan sonra Şehzadeler ilçesinde risk atama çalışmalarının gerçekleşeceği, ardından tüm ilçelerde plan dahilinde çalışmaların yapılacağı ifade edildi.
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