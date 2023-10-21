Manisa’da binaların depreme dayanıklılığı inceleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen, Manisa genelindeki 600 bin binanın risk değerlendirme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirildi. Prof. Dr. Ali Demir, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaklaşık 13 bin bina ve 100 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesinin yapıldığını ve şu ana kadar Yunusemre'de bulunan 40 bin bağımsız bölümün risk değerlendirmesinin tamamlandığını dile getirdi. Toplantıda Yunusemre ilçesinde çalışmalar tamamlandıktan sonra Şehzadeler ilçesinde risk atama çalışmalarının gerçekleşeceği, ardından tüm ilçelerde plan dahilinde çalışmaların yapılacağı ifade edildi.