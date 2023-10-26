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Haberler Manisa Kadın katiline müebbet hapis talebi

Kadın katiline müebbet hapis talebi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, 2020 yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edilip, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe’nin (48) canına kıyan Necati Akpınar (58) hakkında müebbet hapis cezası istendi.

NERMİN UÇTU
Kadın katiline müebbet hapis talebi

Saruhanlı'da yaşayan Alev Sevindik, geçen yıl 31 Aralık saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti. İhbarla, bölgeye gelen polis ekipleri, metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Necati Akpınar tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRME

Öte yandan, Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ise ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2020 yılında Kovid- 19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi. Menekşe'nin işkenceyle öldürüldüğü, otopsi raporuyla kanıtlanırken, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 kadının katili Necati Akpınar için hazırlanan iddianame tamamlandı. Necati Akpınar'a, 'eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılırken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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