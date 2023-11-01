Kötü kokuların geldiği evden 66 yaşındaki adamın cansız bedeni çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonrası ekipler Mehmet Açıkgöz'ün (66) cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Açıkgöz'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Açıkgöz'ün İzmir Büyükşehir belediyesinden emekli olduğu ve evinde tek başına yaşadığı, şeker, kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.