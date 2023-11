Manisa'da heyelan korkusu! Yeni yapılacak binalara yerleştirilecekler

MİLLİ YÜZÜCÜ DE ZORLUK ÇEKİYOR

Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü de evinin heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta olduğunu belirtip, "Her gün bu yolu kullanıyorum. Koltuk değnekleriyle sokakta yürümekte zorluk çekiyorum. Toprak kayması nedeniyle son 2 aydır diken üzerindeyiz. Burada evler tahliye edildi. Her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz" dedi.