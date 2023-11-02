Manisa'da heyelan korkusu! Yeni yapılacak binalara yerleştirilecekler

'AİLELERİMİZE KİRA YARDIMI ÇIKARTTIK'

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İnşaatın temelinden kaynaklı mahallemizde bir heyelan oluştu. Riski gördüğümüz ilk andan itibaren olaya müdahil olarak ailelerimizi otellere ve daha sonra öğretmenevine yerleştirdik. Orada etkilenen 5 ev var. Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde ailelerimize kira yardımı çıkarttık. Aileler evlere yerleştireceğiz ve kirasını ödeyeceğiz. Aynı zamanda bu 5 evdekileri, yeni yapacağımız binalara yerleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ankara'da görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.