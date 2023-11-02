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Haberler Manisa Manisa'da heyelan korkusu! Yeni yapılacak binalara yerleştirilecekler

Manisa'da heyelan korkusu! Yeni yapılacak binalara yerleştirilecekler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1 ay önce yaşanan heyelanda duvarları çatlayan 5 ev, geçtiğimiz hafta tahliye edildi. Yolların ve duvarların yarıldığı mahallede ölüm korkusu ile yaşayan vatandaşlar, çözüm beklediklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Ailelerimize kira yardımı çıkarttık. 5 evdekileri, yeni yapacağımız binalara yerleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

DHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm projesi inşaat temellerinin hemen üstündeki İshakçelebi Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yarıkların oluştuğu 2013 Sokak'taki çok sayıda ev hasar gördü. 5 aile evlerinden tahliye edilerek Manisa Öğretmenevi 'ne yerleştirildi. Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne, 'Toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır' yazılı levhalar yerleştirdi.

Manisa’da ölüm korkusu! 5 ev tahliye edildi

'SARSINTI OLDUĞUNDA 'ACABA EVİMİZ Mİ?' YIKILDI DİYE KORKUYORUZ'
Muazzez Gök ise "Büyük korku içerisinde yaşıyoruz. Sarsıntılar olduğunda, 'Acaba evimiz mi kaydı?' diye korkuyoruz. Çocuklar okula giderken, 'Acaba oluşan yarıkların içerisinde düşer mi? diye tedirginiz. Yol yok, çok zorluk çekiyoruz. diye konuştu.

Manisa’da ölüm korkusu! 5 ev tahliye edildi

MİLLİ YÜZÜCÜ DE ZORLUK ÇEKİYOR
Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü de evinin heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta olduğunu belirtip, "Her gün bu yolu kullanıyorum. Koltuk değnekleriyle sokakta yürümekte zorluk çekiyorum. Toprak kayması nedeniyle son 2 aydır diken üzerindeyiz. Burada evler tahliye edildi. Her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz" dedi.

Manisa’da ölüm korkusu! 5 ev tahliye edildi

'AİLELERİMİZE KİRA YARDIMI ÇIKARTTIK'
Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İnşaatın temelinden kaynaklı mahallemizde bir heyelan oluştu. Riski gördüğümüz ilk andan itibaren olaya müdahil olarak ailelerimizi otellere ve daha sonra öğretmenevine yerleştirdik. Orada etkilenen 5 ev var. Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde ailelerimize kira yardımı çıkarttık. Aileler evlere yerleştireceğiz ve kirasını ödeyeceğiz. Aynı zamanda bu 5 evdekileri, yeni yapacağımız binalara yerleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ankara'da görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Manisa’da ölüm korkusu! 5 ev tahliye edildi

Heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta yaşayan Yeter Dağtekin, "Çocuklarım okula giderken, çatlaklar oluşan evler üzerlerine yıkılır diye endişe içerisindeyiz. Yollarımız da bozuk. Yarın bir gün yağışlar başladığında çamur içerisinde kalacağız. Bir çare bulunmasını istiyoruz. Evlerimizde de çatlaklar var, korkuyoruz" diye konuştu.

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