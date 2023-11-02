Manisa'da heyelan korkusu! Yeni yapılacak binalara yerleştirilecekler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm projesi inşaat temellerinin hemen üstündeki İshakçelebi Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yarıkların oluştuğu 2013 Sokak'taki çok sayıda ev hasar gördü. 5 aile evlerinden tahliye edilerek Manisa Öğretmenevi 'ne yerleştirildi. Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne, 'Toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır' yazılı levhalar yerleştirdi.