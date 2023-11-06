  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Soma'da korkutan hastane yangını! Ekipler hızlı müdahale etti

Soma'da korkutan hastane yangını! Ekipler hızlı müdahale etti

Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın, hızla kontrol altına alındı. Yangın sırasında hastalar tahliye edildi.

İHA
Soma’da korkutan hastane yangını! Ekipler hızlı müdahale etti

Manisa'nın Soma ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ayakta tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Soma Devlet Hastanesi'nde saat 11.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte ayakta tedavi gören hastalar tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerine yanan panoya müdahale ederek, yangını söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA