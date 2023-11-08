Manisa organ bağışında Türkiye’de ilk sırada

MANİSA organ bağışı konusunda nüfus bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alırken, organ bağışı toplamında ise İzmir ve İstanbul'dan sonra 3. sırada bulunuyor. Manisa bugüne kadar 42 bin 918 organ bağışı aldı. Manisa ilçelerde ise Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü 7 bin 331 organ bağışıyla ilk sırada yer alıyor.

BAĞIŞ İÇİN YÜRÜDÜLER

MANİSA'DA Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına dikkat çekmek amacıyla 'Hayata Bağış' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş Hükümet Konağı karşısında bulunan Emekliler Parkı'na kadar devam etti. Burada açılan standa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve ilçe protokol üyeleri de katıldı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

ŞEHZADELER İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, "Organ nakli hayatı sürdürmek için çok anlamlı olup, tüm vatandaşlarımızı organlarını hayatta iken bağışlamalarını bekliyoruz. Bu konuda kurumumuza ve ilgili yerlere davet ediyoruz. Özellikle böbrek, kornea, karaciğer bunların hepsi daha az nakli yapılan organlardı. Tüm organlar insanlar için hayati önem taşıyor. Benim babamda bir karaciğer nakli hastası. Yıllarca bir canlıdan aldığı organla bir akrabamızdan aldığı karaciğer ile hayatını sürdürdü. O yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.