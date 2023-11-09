Marmaris’e bu kez boş olarak yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine dev yolcu gemisi Blue Sapphire demir attı. Daha önce Marmaris Gümrüklü Limanın binlerce yolcu getiren geminin bu kez 33 mürettebatı ile Antalya Limanı'ndan geldiği belirtildi.

176 metre boyunda 29 metre enindeki Saint Kitts, Nevis bayraklı Blue Sapphire isimli Cruise gemisi 33 mürettebatı ile Marmaris Deniz Hudut Kapısı Gümrüklü Limanı'na yanaştı. Yaz turlarını tamamlayıp kışlamak için Marmaris Limanı'nda demir atan geminin yeni sezona kadar bakımlarını da burada yaptıracağı öğrenildi. Gemiyi gören vatandaşlar ve esnaflar önce sevinirken boş olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Gemi ile yolculuk yapmanın hayali olduğu belirten ve geminin uzaktan telefonu ile fotoğrafını çeken Nazlı Uçar "Geçerken gördüm fotoğrafını çekmek istedim, böyle büyük gemileri çok seviyorum hayalim bu gemilerle seyahat etmek,o yüzden de fotoğrafını çekeyim dedim ama fark ettim ki yolcusuz gelmiş esnafımız için kötü bir durum bu açıkçası,ama yinede geldiği için mutluyum '' dedi.