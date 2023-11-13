Araç Gediz Köprüsü’nden nehre düştü: 3 kişi öldü

MANİSA'NIN Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. Gediz Nehri'ne ters saplanan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.30 sıralarında Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) idaresindeki hafif ticari araç yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Gediz Köprüsü'nden nehre düştü. Araçta bulunan Çağlar Uzun, annesi Gülşen Uzun ile Naci Şen yaşamını yitirdi.