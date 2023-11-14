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Haberler Manisa Kuvvetli yağış evinin duvarını yıktı! Enkaz altında kalan kadın yaralandı

Kuvvetli yağış evinin duvarını yıktı! Enkaz altında kalan kadın yaralandı

Manisa'da etkisini gösteren sağanak yağışta 91 yaşındaki kadının evindeki duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Kuvvetli yağış evinin duvarını yıktı! Enkaz altında kalan kadın yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Karaveliler Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağışa dayanamayan bir evin duvarı yıkıldı. Büyük bir gürültüyle devrilen duvarın altında kalan 91 yaşındaki Samiye Çetin'in imdadına komşuları yetişti.

Yaşlı kadının komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirirken, diğer yandan da enkazın altındaki yaşlı kadını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

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