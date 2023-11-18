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Manisa Yunusemre’ye dev millet bahçesi

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa Yunusemre’ye dev millet bahçesi
Manisa Yunusemre Belediyesi, Süreyya Tabiat Parkı'nın bulunduğu 50 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi yapacak. Projenin tamamlanmasıyla ilçeye, vatandaşların doğayla iç içe olacağı, nefes alabileceği bir alan daha kazandırılacak. Yunusemre Belediyesi, söz verdiği bir projeyi daha vatandaşların hizmetine kazandırmaya hazırlanıyor. Süreyya Tabiat Parkı'nın bulunduğu alanda Millet Bahçesi'nin çalışmalarına başlayacak olan belediye ekipleri önümüzdeki aylarda çalışmaların tamamlanmasıyla projeyi vatandaşların hizmetine açacak. 50 bin metrekare alanda yapılacak projede restoran, idari bina, 150 araçlık otopark, flora ve fauna tanıtım alanı, köy ürünleri satış büfesi, macera parkı, yürüyüş yolu ve koşu parkuru, 202 adet piknik masası, 17 kamelya, 60 oturma bankı, 1 ahşap büfe, 3 ahşap köprü yer alıyor.
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