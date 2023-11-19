Annesi için ortalığı kan gölüne çevirdi

Soma'da oturan 17 yaşındaki Ali Kaan İ., annesi Hatice İ. (50) ile Davut Öztürk'ün arasındaki ilişki yaşadığı dedikoduları nedeniyle cinayet işlediği ortaya çıktı. Olay, Namazgah Mahallesi'ndeki Kubbeli Cami'nin karşısında bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kahvehanenin önünde oturan Davut Öztürk, bu sırada yanına yaklaşan Ali Kaan İ.' ile bir süre konuştuktan sonra, 17 yaşındaki gencin "Annemle aranızda ne varsa derhal son vereceksin yoksa seni öldürürüm" demesi sonucu ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, 17 yaşındaki Ali Kaan İ.'nin kendisine küfür ederek üzerine yürüyen Davut Öztürk'e belinden çıkarttığı tabancayla peş peşe kurşun yağdırdı.