  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Ölü bulunan Yeşim'in yaş günü kutlandı

Ölü bulunan Yeşim'in yaş günü kutlandı

CÜNEYT HASÇELİK
Ölü bulunan Yeşim’in yaş günü kutlandı
MANİSA'NIN Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'a, ailesi tarafından 27'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Fotoğrafının konulduğu masada, Yeşim için hazırlanan pastadaki mumları, annesi Aysun Akbaş (55) üfledi... Olay, Demirci'deki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş hastanede hayatını kaybetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA