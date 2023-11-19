Ölü bulunan Yeşim’in yaş günü kutlandı

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'a, ailesi tarafından 27'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Fotoğrafının konulduğu masada, Yeşim için hazırlanan pastadaki mumları, annesi Aysun Akbaş (55) üfledi... Olay, Demirci'deki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş hastanede hayatını kaybetti.