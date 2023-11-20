Manisa Yunusemre ilçesi iki doktorun titiz ellerinde

Şehzadeler kenti Manisa'nın tarihi, kültürü ve bünyesinde barındırdığı doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçesi Yunusemre, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve eşini fikirleriyle yalnız bırakmayan Dr. Melek Çerçi'nin emin ellerinde. AK Parti'nin başarılı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçenin kapılarını Turkuvaz Medya Grubu yazarlarına açtı.

PROJELER DOKTORU MEHMET ÇERÇİ

Yeni nesil sosyal belediyecilik modelinin en modern örneklerinden birisi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanıyor. Mart 2014 ve Mart 2019'da yıllarında Manisa Yunusemre Belediye Başkanı olarak Mehmet Çerçi seçildi. Tecrübenin yanı sıra Ege ekonomisinin yıldız konumuna yönelik ihtiyaçları çok iyi bilen Dr. Çerçi şehri baştan sona yeniliyor. Doktorların verdiği titiz ve özenli hizmet anlayışı, Manisa'da yoğun olarak hissediliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 90'lı yıllarda İstanbul'da kurduğu yapıyı örnek almış. Şehirde toplu konut projeleri, eğitim ve tarımda büyük projeler, kültür-sanat merkezleri gibi birçok çalışmayı aynı anda yürütüyor. Kendi imkanları ile Yunusemre'de büyük işlere imza atan, 7 gün 24 saat esasına göre eğitimden sağlığa halkın ayağına kesintisiz hizmet götüren kültür ve sanat eserleriyle bir müze şehri yaratan Doktor Mehmet Çerçi'yi tanımaktan mutluyum.

Sohbetimize, Manisa'nın eşsiz manzarasını, kültürel dokusuyla yansıtan Yunusemre Kültür Parkı'nda başladık. Muhteşem mimarisi ile tarihimizden izler taşıyan İrfan Meclisi, Manisa Osmanlı Müzesi, Türk-İslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi, Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi'ni gezerken, maziyi yaşadık.

ADETA BÜYÜLENDİK

Müzede yüzyıllar boyunca büyük zaferlere imza atan 7 Osmanlı Padişahının kaftanları geçmişi gözler önüne seriyor. Başkan Çerçi'nin eşi Melek Çerçi, Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde tezhip sanatı işleme hakkında verdiği bilgiler bir ders gibiydi. Yunusemre'nin markası ve meydan projesi bizi büyüledi. 100. Yıl Meydan Düzenleme Projesi kapsamında inşa edilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl ibadete açılan Saruhan Bey Camii, yeni Osmanlı Müzesi ve yeni belediye binası ile müze, meydan özelliğine kavuşmuş. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Belediye binamızın yanı sıra, 160-180 araçlık kapalı bir otopark, büyük bir meydan, fıskiyeler, yürüme alanlarını ilçemize kazandırdık. Manisa için çok özel bir projeydi.

Bir de arkada bulvar açtık, o da hizmete girdi.

İçinde gençlik merkezi, nikah salonu, Türk İslam Medeniyeti Ahşap Sanatlar Müzesi'nin yer aldığı yapıyı da 4-5 ay içinde tamamlayıp ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu. Başkan Çerçi 100. yıl Meydan Düzenleme Projesi'nde Ahşap Eserler Müzesi'nin yer alacağını, yanında Gençlik Merkezi'nin de ilçe halkının hizmetine sunulacağını söyledikten sonra bir hayalini daha açıkladı: "Ziyaret ettiğim her yerde eski eserler topluyorum. Kendi evimi müze yapıp halkımıza bırakacağım." Ne kadar güzel bir hayal bu. Öte yandan Millet Çarşısı da sosyal belediyecilikte yeni vizyonu gösteren özellikler içeriyor. Başkan Erdoğan'ın millet parklarını tamamlayan çok iyi bir proje. İçinde 2 katlı pazar yeri, konferans salonu, yine aynı çatı altında hizmet veren Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi, Yunus Emre Üreten Eller Mağazası, belediye bünyesinde eğitim veren meslek edindirme kursları, Ege'nin en büyük bilim merkezi, Yunusemre Belediyesi'nin Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı ve altında da otoparklar yer alıyor. Başkan Çerçi içinde bilim merkezleri ve dene-yap atölyelerinin de yer aldığı merkezin Ege Bölgesi'ndeki tek bilim merkezi olduğunu belirterek bu merkezde 1 yılda 35 bin öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

YENİ MANİSA KURULUYOR

Projelerinden bir diğeri de taziye evi. Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete sokulan taziye evini de ziyaret ettik. Başkan Çerçi daha önce taziye ziyaretlerinin belediye tarafından kurulan çadırlarda yapıldığını, ilçe genelinde kurdukları 7 taziye evi ile vatandaşın alışkanlığını sona erdirdiklerini söyledi. Bir yandan alt-üst yapı çalışmaları sürdürülürken kentsel dönüşümü de ihmal edilmiyor. Başkan Çerçi şöyle konuştu:

"Dar gelirli vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşturmak için TOKİ ile protokol imzaladık. Bugüne kadar 2 bin 600 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bin konutu daha Mart 2024'e kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Toplu konut alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2 sağlık merkezi, 5 ticari merkez, 7 kent meydanı, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 adet çocuk oyun parkı ve her daire başına bir otopark düşecek şekilde sosyal alanları inşa ettik. Dar gelirli vatandaşlarımızı uygun geri ödeme koşulları ile ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." Özetlersek, biz Millet Çarşısı'nı gezerken, yakınımıza gelen vatandaşlar kulağımıza fısıldadılar: "Belediye Başkanımız yanlış meslek seçmiş. Doktor olmak yerine mühendis ya da mimar olmalı."Gerçekten Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi müthiş projeler yürütüyor.