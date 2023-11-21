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Haberler Manisa Gazinoda kavga çıktı silahlar ateşlendi

Gazinoda kavga çıktı silahlar ateşlendi

SERKAN ÖZCAN
Gazinoda kavga çıktı silahlar ateşlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan kavgada Erkan Ildız (40) tüfekle vurularak olay yerinde hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Manisa'da yaşanan olay Alaşehir'deki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi F.I. (29) ve gazinoyu çalıştıran Erkan Ildız ile daha önceden alacak verecek sorunu nedeniyle husumetli oldukları S.T. (45) ve esnaf M.E.D. (45) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

ÇATIŞMA BÜYÜDÜ

Erkan Ildız silahla vurularak hayatını kaybetti. S.T. ise sağ bacağından, gazinoda işçi olarak çalışan İ.Ö. (52) karın kısmından yaralandı. Olayda M.E.D. isimli şahıs da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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