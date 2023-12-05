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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Servis minibüsü TIR'a çarptı

Manisa'da feci kaza! Servis minibüsü TIR'a çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde işçileri taşıyan servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Servis sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü TIR’a çarptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru (28) yönetimindeki 33 EFA 11 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü TIR’a çarptı

Minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü TIR’a çarptı

Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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