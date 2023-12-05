Şehit çocuğuna jandarma sürprizi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolankaya'nın oğlu Tunay Kolankaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı şehit oğlu Tunay Kolankaya'ya sürpriz doğum günü düzenlemek için aileyi ziyaret etti. Manisa İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Şener Şen ve eşi Özlem Şen'in katılımlarıyla gerçekleşen doğum günü kutlamasında 13 yaşına giren şehit oğlu Tunay Kolankaya duygu dolu anlar yaşadı. Jandarma Komutan Vekili Albay Şener Şen, şehit oğlu Tunay Kolankaya'nın bir an olsun yanından ayrılmayarak mutlu gününe eşlik etti.