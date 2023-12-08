Kurtuluş Savaşı’nda vurulan camiye gazilik istiyorlar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde 1901 yılında inşa edilen Çarşı Camii'nin ikinci katının duvarında bulunan top mermisi görenleri hayrete düşürüyor. Yunan ordusunun kaçarken top atışına tuttuğu kasabada mermilerden birinin isabet ettiği cami için mahalleli gazi unvanı talep etti.

İÇİNDEKİ BARUT BOŞALTILDI

1 metre kalınlığındaki duvara isabet eden ve patlamayan mermiyi gelecek kuşakların da görmesi için muhafaza altına alan mahalle sakinleri, içindeki barutun boşaltıldığı mermiyle 101 yıldır yaşanan acıların unutulmamasını sağlıyor. Caminin eski dernek başkanlarından Halil Karaman tarafından yapılan girişimlerle Ankara Harp Dairesi Başkanlığı'ndan kendilerine verilen Gazi Cami yazısını bastırıp camilerine asan mahalleli, caminin gerçek anlamda Gazi Cami olabilmesi için TBMM tarafından tescillenmesini istedi.

Kasabalarının yanmaktan eşinin dedesi sayesinde kurtulduğunu anlatan Sabahat Karataş, "Bunu gördüğüm zaman dedemin iyilikleri aklıma geliyor. Bugün daha da duygulandım. Bugün bu topraklar sayesinde karnımız doyuyor" dedi. Halil Karaman ise, "Cibalis Tepesinden buraya 3 mermi atılıyor. Biri Tüfekçi Şaban'ın damına düşüyor, bir öküz ölüyor, birisi boşa düşüyor diğeri de buraya geliyor. Yunan'a karşı mücadele eden İbrahim Efendi 5-6 askerle geliyor ve bu merminin içindeki barutu boşaltıyor. Şu an içi boş olarak duruyor. Camimizin Gazi olarak tescillenmesini istiyoruz. Hepimiz istiyoruz" şeklinde konuştu.