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Haberler Manisa Manisa’da aile katliamı

Manisa’da aile katliamı

SERKAN ÖZCAN
Manisa’da aile katliamı

MANİSA'DA iş insanı Alaattin Turantekin, ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i yanında getirdiği silahla başlarından vurarak öldürdü. Turantekin aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHBAR üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ormanlık alana gelen 112 Acil Servis personelinin yaptığı incelemede 3 şahsın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri korkunç olay ile ilgili soruşturma başlattı

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