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Haberler Manisa JAK Timi'nden tatbikat! Manisa'da nefes kesen görüntüler

JAK Timi'nden tatbikat! Manisa'da nefes kesen görüntüler

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri nefes kesen tatbikata imza attı. Senaryo gereği ip üzerinde mahsur kalan dağcı kurtarıldı. Başarıyla tamamlanan tatbikat anları heyecana yol açtı.

İHA
JAK Timi’nden tatbikat! Manisa’da nefes kesen görüntüler

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları tatbikat kapsamında senaryo gereği ip üzerinde mahsur kalan dağcıyı kurtarma anları gerçeğini aratmadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığının kurtarma tatbikatı nefes kesti. Senaryo gereği Yunusemre ilçesi Sarıkayalar mevkiinde bir dağcının ipte mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler hemen hazırlıklarını yaparak yola çıktı. Bölgeye ulaşan JAK Timi, kısa süre içerisinde ekipmanlarını hazırlayarak ipte mahsur kalan dağcıya ulaşıp güvenli şekilde indirme işlemi gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan tatbikat anları dron ve kask kamerasından da saniye saniye kaydedildi.

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