Manisa’da antik yoldaki 3 yıllık çalışma tamamlandı! 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2023 yılı kazı çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda Aigai Kazı Heyeti tarafından 'Athena Caddesi' adı verilen ve 3 yıl süren antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı. Antik yolun, Magnesia'dan (Manisa) İzmir Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar uzanan antik yolun bir parçası olduğu tespit edilirken, Athena Caddesi dron ile görüntülendi.