Ambulans kaza yaptı taşınan hasta can verdi

MANİSA'NIN Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 sağlık personeli yaralanırken kalp krizi teşhisiyle Kula'dan Salihli'ye sevk edildiği sırada kazaya karışan ambulansta bulunan ve başka bir ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Özcan (83) kurtarılamadı.

BAŞKA ARAÇLA SEVK

KAZA, İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kalp krizi tanısı ile sevk edilen Musa Özcan isimli hastanın bulunduğu, Bekir Şahin (26) yönetimindeki ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İbrahim Demir yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, ambulans sürücüsü Bekir Şahin, ambulanstaki acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı (26) ve acil tıp teknisyenleri Ayşenur Bayram (26) ile Meral Tetik (26), yaralandı. Ambulanstaki hasta Musa Özcan, kaza yerine gelen başka bir ambulansla Kaşıkçı eşliğinde özel bir hastaneye sevk edildi. Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı