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Manisa'da trafik kazası! 1 öğrenci yaralandı

Manisa Turgutlu'da trafik kazası meydana geldi. Okul çıkışında yaşanan kazada 1 öğrenciye motosiklet çarptı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Manisa’da trafik kazası! 1 öğrenci yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet yaya bir öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Yolu Mezarlık karşısında bulunan TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu önde meydana geldi. Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu istikametinden Sarıbey Mahallesi istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet okuldan çıkan 15 yaşındaki öğrenci O.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan O.B., diğer öğrenciler tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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