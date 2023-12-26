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Haberler Manisa Sobadan sızan karbonmonoksit gazı babanne ve torunu zehirledi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı babanne ve torunu zehirledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda bir evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazı babaanne ve torunu zehirledi. Hastaneye kaldırılan babanne ve torunun tedavisi sürüyor.

İHA
Sobadan sızan karbonmonoksit gazı babanne ve torunu zehirledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde 2 katlı bir evin zemin katında oturan babaanne M.D. (69) ve akşam yanında kalan torunu A.D. (E-23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Üst katta oturan M.D.'nin oğlu ve A.D.'nin babası Ö.D. (47) sabah işe gitmek üzere evden ayrılırken annesinin kendisine cevap vermemesi üzerine kapıyı açarak eve girdi.

Annesi ve oğlunun baygın bir vaziyette hareketsiz yattıklarını fark eden Ö.D. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Babaanne ve torununun tedavisine devam edildiği öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili jandarmanın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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