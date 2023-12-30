Meltem öğretmenin mücadelesi yürek dağladı

anisa'nın Kula ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren öğretmen Meltem Memiş (35) ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Mehmet Memiş'in hikayesi yürekleri dağladı. Talihsiz olay sonucu yaşamını yitiren Meltem öğretmenin, uzun yıllardır MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan öğretmen Mehmet Memiş'in sosyal medya paylaşımı ise Kula'yı yasa boğdu. Talihsiz olayın yaşandığı esnada Meltem öğretmenin eşi Mehmet Memiş'in okulda olduğu, 5 yaşındaki çocuğunun ise evde olduğu öğrenildi. Meltem Memiş'in bir süre önce ayağında oluşan kırık sebebiyle raporlu olduğu öğrenildi. Mehmet Memiş, eşi ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi;: "Ben can yoldaşımı, arkadaşımı kaybettim. Çok çekti hastalığından. Ama her zaman iyi olmaktan vazgeçmedi. Yükü ağır geldi, taşıyamadı.Allah'ın huzurunda mutlu olsun kavuşuncaya kadar."