Eski okuluna müdür olarak atandı

Manisa'da, 2004 yılında eski adıyla Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi, şimdiki adıyla Gediz Anadolu Lisesi'nden mezun olan Ayşe Berat Metin (38), mezun olduğu okula 19 yıl sonra müdür olarak atandı. Metin, "Mezun olduğum okula, müdür olarak göreve başlamak beni mutlu etti. Her sabah okula girdiğimde hatıralarım ve öğrencilik zamanlarım gözümün önüne geliyor" dedi.

'MUTLU VE GURURLUYUM'

Metin'i mezun eden ve halen daha aynı okulda görevini sürdüren coğrafya öğretmeni Emel Soykan (54) ise mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Koyduğu hedefi gerçekleştirerek, mezun olduğu okula müdür olarak atanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Metin, aynı zamanda kendisini mezun eden öğretmenleriyle aynı okulda görev yapmanın gurur verici olduğunu ifade etti.