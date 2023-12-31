“Mesir Festivali’ni hepimiz özledik”

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 4 yıldır ertelenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Birçok ülkede festivallerin para kazanmak için düzenlendiğini belirten Tanık, bu festivalin para için değil geleneği yaşatmak için yapıldığını söyledi. Tanık, festivalin bayram havasında kutlandığını ifade ederken aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük katkı sağladığını ifade etti. Mücbir sebep olmazsa 23 Nisan 2024'te başlayacak olan festivalin 28 Nisan Pazar günü Sultan Cami minare ve kubbelerinden gerçekleşecek saçım töreniyle tamamlanacağını açıklayan Tanık, "Bu yıl 7 ton mesir macunu saçılacak. Derneğe bağlı işletme atölyesinde kadınlar mesir macunlarını hazırlıyor. Mesir denilince Manisa, Manisa denilince mesir akla gelir. Salgın ve depremler nedeniyle 4 yıldır ertelendi. Festivalimizi hepimiz çok özledik. Bu yıl komite çalışmalarına başladı. Hatta Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret ederek festivalimize davet ettik. Tabi ki ne kadar fazla katılım olursa bakanlık düzeyinde daha iyi ses getirir diye düşünüyoruz. Bu şekilde bir çalışma da yaptık. 2 günlük temaslarımız oldu. Dernek olarak biz üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

MANİSA İÇİN ÖNEMLİ

Bir aksilik olmazsa 28 Nisan'da 7 ton mesir macunun saçılacağını açıklayan Tanık, "Çok köklü çok güzel bir gelenek. İşin içinde önce sağlık, sevgi, kardeşlik, barış her şey biliyorsunuz. Bir aksilik olmazsa hep birlikte coşkuyla 484.sü uluslararası mesir festivalimizi kutlayacağız. Komite adına bütün vatandaşlarımızı Manisa'dan olsun, ilçelerden olsun, diğer şehirlerden olsun festivalimize davet ediyorum. Burada bu olayı canlı yaşamak gerçekten çok farklı. Yani mesir festivali Manisa için önemli bir festival. Ve bundan herkes bir pay alıyor. Esnafımız iş yapıyor, gelenler kalıyor, konaklıyorlar. Ekonomik anlamda da ciddi bir katkısı da var" diye konuştu.