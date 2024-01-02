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Haberler Manisa Manisa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korkunç olayda sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Manisa’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'daki Kaza, Alaşehir-Salihli kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ş.Y.'nin (55) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her 2 sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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