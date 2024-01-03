Salihlili çiftçi av tüfeği ile öldürüldü

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde çiftçilik yapan Aziz Akay (53) kimliği belirsiz kişi yada kişilerce av tüfeği ile vuruldu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre olay Poyrazdamları, Yağbasan yolun yakınlarında meydana geldi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

GECE saatlerinde silah sesini duyan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede kontrole çıkan ekipler, Aziz Akay'ı (53) Yağbasan yolu kenarında park halindeki traktörün yanında ağır yaralı olarak buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salihli'de uzun yıllardır çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Akay'ın ölümünün ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yakınlarının ifadelerine başvururken bölgeye yakın noktalardaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.