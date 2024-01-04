40 bin liralık altını yanlışlıkla çöpe attılar

Manisa'da yaşayan Gündoğdu Ailesi, 40 bin Türk Lirası değerindeki altınlarına Yunusemre Belediyesi sayesinde kavuştu. Muradiye Mahallesinde yaşayan Gündoğdu Ailesi, altınlarını yanlışlıkla çöp konteynerine attı. Daha sonra durumu fark eden aile, Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Çağrı merkezinden alınan talep üzerine katı atık bertaraf tesisi yolunda olan araç, Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'ne getirilerek Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince çöp kamyonunda arama yapıldı. Çöpler ayıklanarak 40 bin Türk Lirası değerindeki altınlar bulunup aileye teslim edildi. Süreçte kendilerine özverili bir şekilde yardımcı olan Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Ercan Gündoğdu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir anlık dalgınlık sonucu altınlarımızı çöpe atmıştık. Yunusemre Belediyemiz hızlıca koordine olarak altınlarımıza kavuşmamıza yardımcı oldu. Bize yardımcı olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."