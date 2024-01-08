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Manisa’da korkunç kaza

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada Güngör Gaga ve eşi Hatice Gaga yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı..

SERKAN ÖZCAN
Manisa’da korkunç kaza

MANİSA'DA önceki gün saat 17.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında korkunç kaza meydana geldi. Güngör Gaga yönetimindeki 45 AJV 041 plakalı otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt yönetimindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga'nın (43) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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