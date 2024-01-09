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Haberler Manisa Faciayı önlemek için canını feda etti

Faciayı önlemek için canını feda etti

Manisa’daki TOKİ inşaatında Mert Bayat’ın kullandığı vinç, bir anda kontrolden çıkıp onlarca işçinin üzerine düşecekken, genç operatörün hamlesiyle boş alana yıkıldı. Yaptığı manevrayla demirler arasında sıkışıp yaralanan Bayat, hastanede kurtarılamadı.

BATUHAN ULU
Faciayı önlemek için canını feda etti

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden TOKİ inşaatında kullanılan vincin devrilmesi sonucu bir vinç operatörü olarak çalışan görevli işçi hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından, genç operatörün son manevrasıyla vincin boş alana düşmesini sağladığı ortaya çıktı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Kula'nın 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının inşaatında meydana geldi. Vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yan yatmaya başladı. Genç operatör kontrolünden çıkmaya başlayan vincin inşaat alanına düşeceğini anlayınca, kendini kurtarmak yerine işçilerin bulunduğu alana düşmemesi için büyük bir çaba harcadı. İnşaat alanına düşmesini önlediği vincin devrilmesiyle demirler arasında asılı kalan operatör Mert Bayat, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 20 yaşındaki işçi, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kahraman operatörün, canı pahasına yaptığı hamleyle vinci, onlarca işçinin üzerine düşmekten son anda kurtarması yürekleri dağladı. Faciayı önleyen Mert Bayat'ın yakınları ve iş arkadaşları, acı haberle yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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