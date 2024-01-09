Komşu değil canavar

TEFECİLERE BORCU VARDI

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den haber alamayan akrabaları evine gittiğinde yaşlı kadını yerde kanlar içinde ölü buldu. Darp edilip boğazı kesildiği tespit edilen yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturmada ise cinayet şüphelisi olarak komşuları Tolga K. ve eşi M.K. gözaltına alındı.

M.K'nın ifadesinde kocasının tefecilere borcu olduğunu söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştiren dedektifler, Tolga K'nin ara ara yaşlı kadından borç para aldığı bilgisine ulaştı.

2 BİLEZİK İÇİN KATLETMİŞ

BU detay üzerine çapraz sorguya alınan Tolga K, yaşlı kadını para için öldürdüğünü itiraf etti. Çok borcu olduğunu söyleyen Tolga K, "Komşumuz Ulviye Eskici'den para istedim olmadığını söyledi. Kolundaki bilezikleri isteyince kapıyı yüzüme kapattı. Olay günü maske takıp evine girdim. Yumruklayarak para ve altınların yerini söylemesini istedim. Bu esnada 'Seni tanıdım, utanmıyor musun?' deyince panikleyip art arda bıçakladım. En son boğazını kestim. Kolundaki 2 bileziği de alıp kaçtım" dedi.

Eşi M.K. ile birlikte gözaltına alınan Tolga K. sorgusunda işlediği cinayeti itiraf edince tutuklandı. Eşi M.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.