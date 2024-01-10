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Haberler Manisa Spil Dağı beyaza büründü

Spil Dağı beyaza büründü

Geç gelen kar yağışı Manisa’ da bin 517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı'nı beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek keyif yaşadı.

İHA
Spil Dağı beyaza büründü

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı beyaz gelinliğini giydi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yıl geç başlayan yağış sonrası Spil Dağının yüksek kesimleri beyaza büründü. 2024 yılının ilk yağışıyla birlikte adeta kartpostallık görüntülere sahne olan manzarayı görmek isteyen vatandaşlar da Spil Dağına çıkarak karla oynamanın keyfini yaşadı.

Öte yandan Spil Dağı Milli Parkına çıkan yolun hem İzmir bölümünde hem de Manisa bölümündeki yolların kapanmaması amacıyla çalışma başlatıldı. Kar yağışının ilk başladığı saatlerde ekipler yolun açık kalması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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